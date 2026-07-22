Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20

Американская сторона хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» (G20) и транслирует соответствующий сигнал. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Американская сторона хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» (G20) и транслирует соответствующий сигнал. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

Господин Бердыев отметил, что подобные заявления — не «политический реверанс», а «рациональная логика». «Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — добавил он.

Саммит G20 пройдет 14−15 декабря в Майами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше