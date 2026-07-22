Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20

Господин Бердыев отметил, что подобные заявления — не «политический реверанс», а «рациональная логика». «Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — добавил он.