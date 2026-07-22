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Nour News: взрывы прогремели в ряде городов Ирана

Взрывы прогремели в иранских городах Бендер-Махшехр, Бехбехан, а также Тебриз и Сирик, в исламской республике работают средства ПВО.

Взрывы прогремели в иранских городах Бендер-Махшехр, Бехбехан, а также Тебриз и Сирик, в исламской республике работают средства ПВО.

Такую информацию приводит агентство Nour News. По его данным, системы ПВО в Тегеране также были переведены в состояние повышенной готовности.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США заявило о нанесении новых ударов по объектам на территории Ирана.

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