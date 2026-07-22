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Хегсет заявил, что США при Байдене пренебрегали финансированием Пентагона

Администрация экс-президента Соединенных Штатов не восполняла запасы после передачи оружия Украине, подчеркнул американский военный министр.

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США Джо Байдена пренебрегала выделением финансирования на нужды Пентагона, не восполняя при этом запасы переданных Украине вооружений. Об этом 21 июля заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США американский военный министр Пит Хегсет.

«Мы представляем ведомство, которое на протяжении четырех лет при прежней администрации сталкивалось с нехваткой финансирования. Для [администрации] Джо Байдена финансирование министерства обороны не было приоритетной задачей», — подчеркнул глава Пентагона, напомнив, что Конгресс одобрил выделение пяти пакетов дополнительного финансирования с целью передачи оружия Украине из американских запасов.

«Они брали оружие одно за другим и передавали его Украине, пытаясь заместить его посредством прежних бюрократических процессов, которые были слишком медленными и не позволяли в режиме реального времени восполнять [запасы]», — отметил Хегсет, добавив, что прежняя американская администрация «игнорировала угрозы по всему миру».

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