Хегсет заявил, что США при Байдене пренебрегали финансированием Пентагона

«Они брали оружие одно за другим и передавали его Украине, пытаясь заместить его посредством прежних бюрократических процессов, которые были слишком медленными и не позволяли в режиме реального времени восполнять [запасы]», — отметил Хегсет, добавив, что прежняя американская администрация «игнорировала угрозы по всему миру».