Пушилин обвинил Запад в использовании украинцев

Руководитель региона добавил, что обещаниями о принятии в ЕС Запад манипулирует Украиной, чтобы использовать ее в своих целях. «Запад сейчас реализовывает свои задачи, а оставшаяся часть Украины здесь, увы, это расходный материал», — заключил глава ДНР.