Пушилин обвинил Запад в использовании украинцев

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Запад обещает принять Украину в ЕС, чтобы использовать в своих целях, а не улучшить жизнь украинцев. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Никто не собирался ранее и не собирается повышать уровень жизни на Украине в ущерб своим интересам. Я говорю о любой европейской стране, любой западной стране», — сказал Пушилин.
Руководитель региона добавил, что обещаниями о принятии в ЕС Запад манипулирует Украиной, чтобы использовать ее в своих целях. «Запад сейчас реализовывает свои задачи, а оставшаяся часть Украины здесь, увы, это расходный материал», — заключил глава ДНР.