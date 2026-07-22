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Пушилин обвинил Запад в использовании украинцев

Глава ДНР отметил, что ни одна западная страна не готова помогать Киеву в ущерб своим интересам.

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Запад обещает принять Украину в ЕС, чтобы использовать в своих целях, а не улучшить жизнь украинцев. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Никто не собирался ранее и не собирается повышать уровень жизни на Украине в ущерб своим интересам. Я говорю о любой европейской стране, любой западной стране», — сказал Пушилин.

Руководитель региона добавил, что обещаниями о принятии в ЕС Запад манипулирует Украиной, чтобы использовать ее в своих целях. «Запад сейчас реализовывает свои задачи, а оставшаяся часть Украины здесь, увы, это расходный материал», — заключил глава ДНР.