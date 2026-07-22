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Пентагон признал погибшим пропавшего без вести солдата после удара в Иордании

Министерство обороны США признало погибшим военнослужащего, числившегося пропавшим без вести после атаки Ирана по американской базе «Муваффак Салти» в Иордании.

Министерство обороны США признало погибшим военнослужащего, числившегося пропавшим без вести после атаки Ирана по американской базе «Муваффак Салти» в Иордании.

«Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля», — указано в сообщении ведомства.

Иран ударил по «Муваффак Салти» 18 июля. По информации The Wall Street Journal, атака происходила в несколько волн, один из ударов пришелся на спальный блок. Как сообщало Центральное командование ВС США, погибло двое военнослужащих. Ими оказались первый лейтенант из штата Гавайи и рядовая из Техаса, отмечает WSJ. Один человек числился пропавшим без вести.

Комментируя атаку, президент США Дональд Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться».

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