Пентагон признал погибшим пропавшего без вести солдата после удара в Иордании

Иран ударил по «Муваффак Салти» 18 июля. По информации The Wall Street Journal, атака происходила в несколько волн, один из ударов пришелся на спальный блок. Как сообщало Центральное командование ВС США, погибло двое военнослужащих. Ими оказались первый лейтенант из штата Гавайи и рядовая из Техаса, отмечает WSJ. Один человек числился пропавшим без вести.