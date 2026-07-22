Стала известна вся подноготная нового главкома ВСУ Драпатого

Ранее сообщалось, что кадровая перестановка в украинской армии, на которую Зеленский пошёл на фоне протестов, может обернуться для него потерей реального влияния на военное руководство. Внутри ВСУ может начаться новая расстановка ориентиров, и командиры будут смотреть не только на Банковую, но и на тех, кто способен заставить власть менять решения под давлением. Попытка Зеленского показать сохраняющийся контроль над армией может, напротив, усилить напряжение в верхушке ВСУ — особенно если борьба за оборонные расходы затронет интересы влиятельных групп.