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Районы у иранских городов Бехбехан и Омидийе подверглись удару США

Press TV: районы у иранских городов Бехбехан и Омидийе подверглись удару США.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заместитель губернатора иранской провинции Хузестан заявил, что районы у городов Бехбехан и Омидийе на юге Ирана подверглись удару США, сообщает телеканал Press TV.

Ранее в центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.

«Районы возле южных городов Бехбехан и Омидийе подверглись удару в ходе ракетной атаки США», — сообщает телеканал.

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