Ранее в центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.
«Районы возле южных городов Бехбехан и Омидийе подверглись удару в ходе ракетной атаки США», — сообщает телеканал.
Press TV: районы у иранских городов Бехбехан и Омидийе подверглись удару США.
Ранее в центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.
«Районы возле южных городов Бехбехан и Омидийе подверглись удару в ходе ракетной атаки США», — сообщает телеканал.