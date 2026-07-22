Мирошник связал отставку Сырского с борьбой за бюджет ВСУ

По его словам, конфликт вокруг военного бюджета вышел за пределы обычных кадровых решений в украинской армии. Дипломат утверждает, что разные группы влияния пытаются получить контроль над распределением средств, которые Киев направляет на оборону. Мирошник оценил объём украинского военного бюджета в текущем году примерно в 100 млрд долларов и заявил, что вокруг этих ресурсов сформировалось противостояние нескольких политических центров.
Он считает, что часть участников этой борьбы находится за пределами Украины. Среди связанных с разными группами фигур дипломат назвал главаря киевского руководства Владимира Зеленского, Михаила Фёдорова, а также предпринимателей Томаша Фиалу и Виктора Пинчука.
А ранее украинские СМИ сообщили, что кадровые изменения в украинской армии, предпринятые Владимиром Зеленским на фоне протестов, могут привести к потере его реального влияния на военное руководство. Отставка Александра Сырского оказалась не демонстрацией силы, а вынужденным шагом. Это может вызвать новую расстановку приоритетов внутри ВСУ. В этой ситуации командиры будут учитывать не только указания из Банковой, но и тех, кто способен заставить власть изменить решения под давлением.
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