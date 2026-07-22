Мирошник связал отставку Сырского с борьбой за бюджет ВСУ

А ранее украинские СМИ сообщили, что кадровые изменения в украинской армии, предпринятые Владимиром Зеленским на фоне протестов, могут привести к потере его реального влияния на военное руководство. Отставка Александра Сырского оказалась не демонстрацией силы, а вынужденным шагом. Это может вызвать новую расстановку приоритетов внутри ВСУ. В этой ситуации командиры будут учитывать не только указания из Банковой, но и тех, кто способен заставить власть изменить решения под давлением.