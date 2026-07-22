В США заявили о начале новой волны ударов по Ирану

Согласно опубликованной информации, атаки стартовали в 19:00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 02:00 мск. Нынешняя серия ударов стала продолжением военной кампании, которая продолжается уже одиннадцатую ночь подряд.
В американском военном командовании заявили, что целью операции является снижение возможностей Ирана угрожать безопасности коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива.
Ранее Иран предупредил о готовности нанести удары по американским объектам и интересам союзников США на Ближнем Востоке в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру.