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В США заявили о начале новой волны ударов по Ирану

Американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Американские вооруженные силы начали очередной этап ударов по военным объектам на территории Ирана. О начале новой операции сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Согласно опубликованной информации, атаки стартовали в 19:00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 02:00 мск. Нынешняя серия ударов стала продолжением военной кампании, которая продолжается уже одиннадцатую ночь подряд.

В американском военном командовании заявили, что целью операции является снижение возможностей Ирана угрожать безопасности коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива.

Ранее Иран предупредил о готовности нанести удары по американским объектам и интересам союзников США на Ближнем Востоке в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру.

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