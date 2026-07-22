МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
По его словам, английские политики постоянно пытаются внушить своему народу, что Россия якобы движется на Запад, а Украина — лишь первая остановка.
«Несмотря на постоянную пропаганду, многие инстинктивно чувствуют, что реальность совсем иная, что им лгут, что их подталкивают к войне, что деньги для Украины всегда найдутся, несмотря на то, что у Британии свои бесчисленные проблемы», — сказал Кэннон.
Он также отметил нежелание жителей Англии принимать участие в войне на Украине, поскольку это может привести к большим экономическим, социальным проблемам.