Fox News: Трамп поручил дать бывшим госслужащим право раскрывать данные об НЛО

Глава американской администрации Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам предоставить бывшим госслужащим право раскрывать данные об НЛО.
Такую информацию со ссылкой на американских чиновников приводит телеканал Fox News. По его данным, Трамп поручил освободить от обязательств по соглашениям о неразглашении экс-госслужащих и подрядчиков, участвовавших в расследованиях по НЛО.
В начале мая сообщалось, что в Пентагоне начали публиковать рассекреченные данные об аномальных явлениях и НЛО.
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