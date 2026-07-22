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Минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

РИА Новости: минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

«Соответственно, стороны совместно предлагают следующий график раскрытия доказательств, досудебных ходатайств и судебного процесса …. Начало судебного процесса — июнь 2027 года», — говорится в документе на имя судьи Алвина Хеллерстайна от прокурора Джея Клейтона.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму».

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.

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