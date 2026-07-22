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Силы ПВО отражают налет БПЛА на Невинномысск

Силы ПВО отражают налет БПЛА на промзону Невинномысска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, сбиты уже несколько БПЛА, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью.

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