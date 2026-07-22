Индонезия ждет Путина с визитом, сообщил посол в России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Индонезия ждет президента России Владимира Путина с визитом как в 2026 году, так и в 2027 году, в зависимости от решения Москвы, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.