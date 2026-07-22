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Индонезия ждет Путина с визитом, сообщил посол в России

Посол Тавареш: Индонезия ждет Путина с визитом в 2026—2027 годах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Индонезия ждет президента России Владимира Путина с визитом как в 2026 году, так и в 2027 году, в зависимости от решения Москвы, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.

В апреле индонезийский президент Прабово Субианто провел переговоры с российским коллегой в Кремле. При прощании с Путиным лидер Индонезии заявил, что ждет его у себя в стране.

«Конечно, президент Прабово уже передал приглашение. Хоть в этом году (Путин мог бы приехать в Индонезию — ред.), хоть в следующем — решать российской стороне», — сказал посол республики.