Индонезия ждет Путина с визитом, сообщил посол в России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Индонезия ждет президента России Владимира Путина с визитом как в 2026 году, так и в 2027 году, в зависимости от решения Москвы, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.
В апреле индонезийский президент Прабово Субианто провел переговоры с российским коллегой в Кремле. При прощании с Путиным лидер Индонезии заявил, что ждет его у себя в стране.
«Конечно, президент Прабово уже передал приглашение. Хоть в этом году (Путин мог бы приехать в Индонезию — ред.), хоть в следующем — решать российской стороне», — сказал посол республики.