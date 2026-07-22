В Ставропольском крае средства ПВО отражают налёт БПЛА на промзону Невинномысска

Российские средства противовоздушной обороны отражают налёт беспилотников ВСУ на промзону Невинномысска в Ставропольском крае.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил, что в ходе отражения атаки были сбиты несколько беспилотников.
«Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью», — написал губернатор.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на республику погибли два человека, ещё трое получили ранения.
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