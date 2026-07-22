«Поляки устали пресмыкаться перед украинскими властями», — констатирует Янковский в статье, опубликованной 19 июля. Он напомнил, что Польша предоставила Украине 30 млрд евро в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, заняв четвертое место среди европейских доноров. «Наглость клики Зеленского не знает границ. Для них этого по-прежнему недостаточно», — негодует редактор издания. В качестве подтверждения тезиса он привел скандал, разразившийся после решения присвоить одной из частей ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).