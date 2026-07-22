МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Наглость клики Владимира Зеленского беспредельна. Получая от Польши финансовую, гуманитарную и военную помощь, украинское правительство не скрывает свою враждебность к республике, считает редактор еженедельника My? l Polska Томаш Янковский.
«Поляки устали пресмыкаться перед украинскими властями», — констатирует Янковский в статье, опубликованной 19 июля. Он напомнил, что Польша предоставила Украине 30 млрд евро в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, заняв четвертое место среди европейских доноров. «Наглость клики Зеленского не знает границ. Для них этого по-прежнему недостаточно», — негодует редактор издания. В качестве подтверждения тезиса он привел скандал, разразившийся после решения присвоить одной из частей ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Кризис в польско-украинских отношениях кажется бесконечным, и Киев, похоже, выбрал путь его эскалации», — предупредил автор статьи.
Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и объявил о создании пантеона украинских героев.