США завершили 11-ю подряд волну ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об окончании одиннадцатой подряд волны американских ударов по Ирану.
«Двадцать первого июля в 20.00 по восточному времени (03.00 мск 22 июля — ред.) Центральное командование ВС США (CENTCOM) успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», — говорится в заявлении командования в соцсети X.
Вооруженные силы США нанесли удары по иранским центрам управления военными операциями, военно-морским объектам, авиационным ангарам, складам беспилотников и военной логистической инфраструктуре, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, говорится в заявлении.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.