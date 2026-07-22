Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили 11-ю подряд волну ударов по Ирану

ВС США завершили 11-ю подряд волну ударов по Ирану.

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об окончании одиннадцатой подряд волны американских ударов по Ирану.

«Двадцать первого июля в 20.00 по восточному времени (03.00 мск 22 июля — ред.) Центральное командование ВС США (CENTCOM) успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», — говорится в заявлении командования в соцсети X.

Вооруженные силы США нанесли удары по иранским центрам управления военными операциями, военно-морским объектам, авиационным ангарам, складам беспилотников и военной логистической инфраструктуре, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, говорится в заявлении.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана‌ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше