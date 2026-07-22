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СМИ: число раненных американцев в ходе конфликта с Ираном выше 500

AP: число раненных военных США в ходе конфликта с Ираном значительно больше 500.

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Количество раненых американских военных в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Константин Торопин.

«Американский чиновник сообщил мне, что число раненых военнослужащих в ходе войны в Иране значительно превысило 500 человек», — написал он в соцсети Х.

Это расходится с последними данными Пентагона, согласно которым в настоящее время ранено 482 человека, подчеркнул журналист.

Тегеран и Вашингтон 18 июня подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Накануне, 6 июля, Пентагон сообщал о 413 раненных. Следом Иран нанес ответные удары по базам США в регионе и обвинил Вашингтон в срыве соглашения.

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