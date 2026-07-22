AP: число раненных в ходе операции против Ирана американцев превышает 500

Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе проведения операции против Ирана, значительно превышает 500.
С таким утверждением выступил корреспондент агентства Associated Press Константин Торопин. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.
«Американский чиновник сообщил мне, что число раненых военнослужащих в ходе войны в Иране значительно превысило 500 человек», — написал Торопин.
Ранее в Центральном командовании ВС США заявили, что американские военные 11-ю ночь подряд наносят удары по территории Ирана.
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