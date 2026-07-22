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Лебедев назвал условие возвращения Молдавии в СНГ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Молдавия сможет вернуться в Содружество Независимых Государств, если позиция Кишинева в отношении работы в СНГ изменится. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

«Пустят [обратно], конечно, пустят», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — И я говорил неоднократно, и многие эксперты ратуют за то, чтобы Молдова осталась [в СНГ]. Но верхушка [страны] решила по-другому", — сказал он.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на евроинтеграцию и отказалась участвовать в саммитах Содружества. После в Кишиневе были официально приняты решения о выходе из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации, о чем был уведомлен Исполнительный комитет организации. Это запустило процедуру, которая продлится год. Кишинев заявлял о желании продолжить участие в тех соглашениях и договорах Содружества, которые считает для себя полезными. В молдавской оппозиции, в частности в Партии социалистов, неоднократно выражали несогласие с курсом властей на разрыв с СНГ и подчеркивали, что это противоречит интересам страны и народа.

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