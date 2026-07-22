Президент Индонезии пригласил Путина в страну: когда намечен визит

Президент Индонезии Прабово Субианто в апреле 2026 года нанес визит российскому лидеру Владимиру Путину. Они провели переговоры в Кремле. Теперь Индонезия ожидает Владимира Путина с ответным визитом. Так сообщил посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш в диалоге с РИА Новости.
Он напомнил, что Прабово Субианто лично обратился с таким предложением к российскому коллеге. Это произошло в ходе их встречи в Москве.
«Хоть в этом году (Путин мог бы приехать в Индонезию — ред.), хоть в следующем — решать российской стороне», — уведомил Жозе Антонио Морато Тавареш.
Президент России возглавит делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятия пройдут в китайском Шэньчжэне 18−19 ноября. Участие Владимира Путина в саммите свидетельствует о высоком значении, которое Россия придает экономическим отношениям с партнерами в регионе.