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Президент Индонезии пригласил Путина в страну: когда намечен визит

Посол Тавареш: Индонезия ждет Путина с визитом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Индонезии Прабово Субианто в апреле 2026 года нанес визит российскому лидеру Владимиру Путину. Они провели переговоры в Кремле. Теперь Индонезия ожидает Владимира Путина с ответным визитом. Так сообщил посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш в диалоге с РИА Новости.

Он напомнил, что Прабово Субианто лично обратился с таким предложением к российскому коллеге. Это произошло в ходе их встречи в Москве.

«Хоть в этом году (Путин мог бы приехать в Индонезию — ред.), хоть в следующем — решать российской стороне», — уведомил Жозе Антонио Морато Тавареш.

Президент России возглавит делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятия пройдут в китайском Шэньчжэне 18−19 ноября. Участие Владимира Путина в саммите свидетельствует о высоком значении, которое Россия придает экономическим отношениям с партнерами в регионе.