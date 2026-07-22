Президент Индонезии пригласил Путина в страну: когда намечен визит

Президент Индонезии Прабово Субианто в апреле 2026 года нанес визит российскому лидеру Владимиру Путину. Они провели переговоры в Кремле. Теперь Индонезия ожидает Владимира Путина с ответным визитом. Так сообщил посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш в диалоге с РИА Новости.