Politico: США готовы продолжать конфликт с Ираном вопреки рискам

Глава Белого дома Дональд Трамп не настроен на отказ от конфликта с Ираном, несмотря на то, что перед выборами в Конгресс США это может осложнить положение Республиканской партии ситуацию, написала газета Politico.
В июне президент признал, что у него нет уверенности в том, что американцы поддерживают дальнейшие боевые действия. В статье отмечается, что некоторые соратники Трампа считают, что Иран недооценивает готовность главы Белого дома идти на политический риск.
Газета также сослалась на источник, «близкий к Белому дому», который упомянул запрос Конгрессу на оборонные нужды. Собеседник пояснил, что Трамп стремится обеспечить США достаточными ресурсами для проведения любых военных операций в будущем.
Напомним, ранее американский президент заявил, что Вашингтон не намерен в ближайшее время прекращать конфликт с Тегераном и выводить свои силы из региона. Трамп утверждает, что США уже добились крупного успеха в противостоянии с Ираном. Кроме того, глава Белого дома отметил, что, согласно его оценкам, до окончания конфликта ещё далеко.