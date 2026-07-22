Politico: США готовы продолжать конфликт с Ираном вопреки рискам

Напомним, ранее американский президент заявил, что Вашингтон не намерен в ближайшее время прекращать конфликт с Тегераном и выводить свои силы из региона. Трамп утверждает, что США уже добились крупного успеха в противостоянии с Ираном. Кроме того, глава Белого дома отметил, что, согласно его оценкам, до окончания конфликта ещё далеко.