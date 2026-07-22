СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и новому премьер-министру Великобритании Энди Бернэму придется бежать от разгневанных налогоплательщиков своих стран из-за финансирования киевского режима. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил журналистам о состоявшемся телефонном разговоре между Мерцем и Бернэмом, в ходе которого обсуждался в том числе конфликт на Украине.
«Используя финансы собственных добросовестных налогоплательщиков, эти западные политики (Мерц и Бернэм — прим. ТАСС) фактически делают их соучастниками своих преступлений, привычно драпируя свои злодеяния напрочь дискредитированными демократическими ценностями изо всех сил раздувая пламя конфликта. Уверен, что нездоровые амбиции и алчность сыграют на руку [России], доведя западных обывателей до высшей точки кипения, что продолжит пробивать дно их антирейтингов, вынуждая таких политических деятелей спасаться бегством от разгневанных сограждан», — подчеркнул депутат.
Он уверен, что безответственные западные политики потерпят фиаско.
20 июля новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.