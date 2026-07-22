«Бегство от гнева граждан». В ГД предупредили Мерца и Бернэма

«Используя финансы собственных добросовестных налогоплательщиков, эти западные политики (Мерц и Бернэм — прим. ТАСС) фактически делают их соучастниками своих преступлений, привычно драпируя свои злодеяния напрочь дискредитированными демократическими ценностями изо всех сил раздувая пламя конфликта. Уверен, что нездоровые амбиции и алчность сыграют на руку [России], доведя западных обывателей до высшей точки кипения, что продолжит пробивать дно их антирейтингов, вынуждая таких политических деятелей спасаться бегством от разгневанных сограждан», — подчеркнул депутат.