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«Бегство от гнева граждан». В ГД предупредили Мерца и Бернэма

Лидеры ФРГ и Великобритании делают своих налогоплательщиков фактическими соучастниками преступлений, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и новому премьер-министру Великобритании Энди Бернэму придется бежать от разгневанных налогоплательщиков своих стран из-за финансирования киевского режима. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил журналистам о состоявшемся телефонном разговоре между Мерцем и Бернэмом, в ходе которого обсуждался в том числе конфликт на Украине.

«Используя финансы собственных добросовестных налогоплательщиков, эти западные политики (Мерц и Бернэм — прим. ТАСС) фактически делают их соучастниками своих преступлений, привычно драпируя свои злодеяния напрочь дискредитированными демократическими ценностями изо всех сил раздувая пламя конфликта. Уверен, что нездоровые амбиции и алчность сыграют на руку [России], доведя западных обывателей до высшей точки кипения, что продолжит пробивать дно их антирейтингов, вынуждая таких политических деятелей спасаться бегством от разгневанных сограждан», — подчеркнул депутат.

Он уверен, что безответственные западные политики потерпят фиаско.

20 июля новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.

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