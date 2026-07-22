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Губернатор Иркутской области: Ситуацию с топливом удалось стабилизировать

Топливо всех видов отпускает 271 АЗС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области постепенно выправляется обстановка с дефицитом бензина. Региональные операторы напрямую законтрактовались с компанией «Роснефть», и первые объемы топлива уже поступают в регион. Их распределят между малыми независимыми сетями, чтобы закрыть потребности отдаленных территорий, где нет заправок крупной компании.

Сейчас топливо всех видов отпускает 271 АЗС — это 78% от общего числа заправок в области. В ближайшие дни показатель планируют поднять до 80%.

— Благодарю топливных операторов региона, что активно включились в работу по преодолению кризиса. Сейчас ситуацию удалось заметно стабилизировать, но интенсивности работы не снижаем, — прокомментировали губернатор Игорь Кобзев.

Муниципалитетам и независимым АЗС поручили продолжить подавать данные посуточного баланса, чтобы сохранить контроль над обеспечением региона топливом.