Губернатор Иркутской области: Ситуацию с топливом удалось стабилизировать

В Иркутской области постепенно выправляется обстановка с дефицитом бензина. Региональные операторы напрямую законтрактовались с компанией «Роснефть», и первые объемы топлива уже поступают в регион. Их распределят между малыми независимыми сетями, чтобы закрыть потребности отдаленных территорий, где нет заправок крупной компании.
Сейчас топливо всех видов отпускает 271 АЗС — это 78% от общего числа заправок в области. В ближайшие дни показатель планируют поднять до 80%.
— Благодарю топливных операторов региона, что активно включились в работу по преодолению кризиса. Сейчас ситуацию удалось заметно стабилизировать, но интенсивности работы не снижаем, — прокомментировали губернатор Игорь Кобзев.
Муниципалитетам и независимым АЗС поручили продолжить подавать данные посуточного баланса, чтобы сохранить контроль над обеспечением региона топливом.