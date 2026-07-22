Губернатор Иркутской области: Ситуацию с топливом удалось стабилизировать

В Иркутской области постепенно выправляется обстановка с дефицитом бензина. Региональные операторы напрямую законтрактовались с компанией «Роснефть», и первые объемы топлива уже поступают в регион. Их распределят между малыми независимыми сетями, чтобы закрыть потребности отдаленных территорий, где нет заправок крупной компании.