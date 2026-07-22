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WP: Пентагон столкнулся с нехваткой средств из-за войны с Ираном

Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджета, вызванной войной с Ираном, сообщает The Washington Post. По информации источников, к концу июля закончатся средства, выделенные на военные операции ВМС и ВВС, сообщили собеседники издания.

Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджета, вызванной войной с Ираном, сообщает The Washington Post. По информации источников, к концу июля закончатся средства, выделенные на военные операции ВМС и ВВС, сообщили собеседники издания.

По данным издания, нехватка бюджета уже вынуждает Пентагон ограничивать обучение и техническое обслуживание, которые помогают поддерживать боеготовность.

Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой о немедленном выделении $67 млрд на военные расходы, отмечает WP. Однако решение еще не принято.

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