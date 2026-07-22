Генсек СНГ Лебедев: Молдавии выставят счёт за неуплаченные взносы в бюджет

Кишинёву будет выставлен счёт за неуплаченные Молдавией взносы в единый бюджет СНГ. Об этом сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев.
Он отметил в беседе с ТАСС, что Молдавия в течение нескольких лет не платила взносы. Лебедев подчеркнул, что ей будет выставлен счёт при выходе из СНГ.
«…Эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счёт», — сказал Лебедев.
Ранее посол России в Кишинёве Олег Озеров назвал непродуманным шагом решение Молдавии выйти из СНГ.
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