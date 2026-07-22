Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек СНГ Лебедев: Молдавии выставят счёт за неуплаченные взносы в бюджет

Кишинёву будет выставлен счёт за неуплаченные Молдавией взносы в единый бюджет СНГ. Об этом сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев.

Кишинёву будет выставлен счёт за неуплаченные Молдавией взносы в единый бюджет СНГ. Об этом сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев.

Он отметил в беседе с ТАСС, что Молдавия в течение нескольких лет не платила взносы. Лебедев подчеркнул, что ей будет выставлен счёт при выходе из СНГ.

«…Эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счёт», — сказал Лебедев.

Ранее посол России в Кишинёве Олег Озеров назвал непродуманным шагом решение Молдавии выйти из СНГ.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше