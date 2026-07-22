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Посол Бердыев сравнил председательство США в G20 с американскими горками

Председательство Соединённых Штатов в G20 напоминает американские горки. Такое мнение высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев.

Председательство Соединённых Штатов в G20 напоминает американские горки. Такое мнение высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев.

В беседе с ТАСС дипломат признался, что не может дать председательству США в G20 монохромную характеристику.

«К американским действиям скорее подходит палитра оценок, многоцветие. В целом представительство протекает как аттракцион, напоминающий американские горки», — сказал Бердыев.

Ранее дипломат заявил, что США транслируют сигнал, что хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами.

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