Филиппинские лодки протаранили катер Береговой охраны Китая

Экипаж филиппинского судна протаранил патрульный катер Береговой охраны КНР близ рифа Жэньай-Цзяо в Южно-Китайском море, сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Две лодки, атаковавшие китайский катер, были спущены с сидящего на мели филиппинского военного корабля BRP Sierra Madre. По информации агентства, люди на лодках «атаковали сотрудников китайских правоохранительных органов веслами, длинными шестами и другими инструментами».
Жэньай-Цзяо входит в рифовое образование Наньша-Куньдао, которое Китай считает своей территорией. На него также претендуют Филиппины.