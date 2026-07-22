МИД КНР обвинил Филиппины в провокациях и разжигании конфликта на море. По словам представителя китайского МИД Линь Цзяня, подобное происходит «каждый раз, когда Китай и Филиппины собираются наладить диалог». В подстрекательстве в Пекине подозревают США.