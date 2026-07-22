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Филиппинские лодки протаранили катер Береговой охраны Китая

Экипаж филиппинского судна протаранил патрульный катер Береговой охраны КНР близ рифа Жэньай-Цзяо в Южно-Китайском море, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Экипаж филиппинского судна протаранил патрульный катер Береговой охраны КНР близ рифа Жэньай-Цзяо в Южно-Китайском море, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Две лодки, атаковавшие китайский катер, были спущены с сидящего на мели филиппинского военного корабля BRP Sierra Madre. По информации агентства, люди на лодках «атаковали сотрудников китайских правоохранительных органов веслами, длинными шестами и другими инструментами».

МИД КНР обвинил Филиппины в провокациях и разжигании конфликта на море. По словам представителя китайского МИД Линь Цзяня, подобное происходит «каждый раз, когда Китай и Филиппины собираются наладить диалог». В подстрекательстве в Пекине подозревают США.

Жэньай-Цзяо входит в рифовое образование Наньша-Куньдао, которое Китай считает своей территорией. На него также претендуют Филиппины.

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