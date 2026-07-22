В Краснодаре включили сигнал оповещения населения из-за атаки беспилотников

Сигнал оповещения населения включили в Краснодаре из-за отражения атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
«Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями в официальных источниках», — написал Наумов.
Ранее стало известно об отражении налёта беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае.
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