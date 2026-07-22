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Взрыв прогремел в Одессе

Взрыв раздался в ночь на 22 июля в городе Одессе, расположенном в южной части Украины. Такую информацию приводит украинский телеканал «Общественное».

Взрыв раздался в ночь на 22 июля в городе Одессе, расположенном в южной части Украины. Такую информацию приводит украинский телеканал «Общественное».

Какие-либо подробности не сообщаются. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучат сирены воздушной тревоги.

В понедельник, 20 июля, украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о масштабном пожаре в Одессе, который возник после взрыва.

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