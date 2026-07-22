Доцент Балынин: незначительное превышение дохода не лишает единого пособия

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (сокращённо его часто называют единым пособием) могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учёт до 12-й недели, с учётом ряда установленных требований.
Как напомнил собеседник RT, ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте на дату обращения, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
По его словам, пособие выплачивается в размере 75% величины, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом выплаты ежемесячного пособия в размере 50%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Размер пособия 100% величины прожиточного минимума для детей положен, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом выплаты ежемесячного пособия в размере 75%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, пояснил Балынин.
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«Мы видим, что при определении и права, и размера единого пособия ориентация идёт на величину прожиточного минимума. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для всех социально-демографических групп населения вырос», — рассказал он.
Размер выплаты в связи с ростом прожиточного минимума возрастает автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно, подчеркнул собеседник RT.
«При этом необходимо иметь в виду, что пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий, то есть в июле 2026 года осуществляется выплата за июнь 2026 года», — добавил эксперт.
Также Балынин напомнил, что в 2026 году были приняты важные изменения, направленные на повышение гибкости при назначении единого пособия.
«В частности, если среднедушевой доход многодетной семьи, получающей единое пособие, превысил величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания не более чем на 10% и при этом обращение за назначением новой выплаты произошло в последнем месяце периода, на который было назначено такое пособие, либо в течение трёх месяцев, следующих за месяцем окончания периода выплаты такого пособия, то семья больше не теряет право на назначение единого пособия и оно назначается в размере 50% прожиточного минимума для детей», — заключил он.
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