Доцент Балынин: незначительное превышение дохода не лишает единого пособия

«В частности, если среднедушевой доход многодетной семьи, получающей единое пособие, превысил величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания не более чем на 10% и при этом обращение за назначением новой выплаты произошло в последнем месяце периода, на который было назначено такое пособие, либо в течение трёх месяцев, следующих за месяцем окончания периода выплаты такого пособия, то семья больше не теряет право на назначение единого пособия и оно назначается в размере 50% прожиточного минимума для детей», — заключил он.