Рубио обвинил Иран в несерьезном подходе к переговорам с США

«Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников», — сказал Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.
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