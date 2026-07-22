Рубио обвинил Иран в несерьезном подходе к переговорам с США

«Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников», — сказал Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.