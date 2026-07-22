Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио обвинил Иран в несерьезном подходе к переговорам с США

Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, публично раскритиковал подход Ирана к переговорному процессу.

Источник: AP 2024

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не демонстрирует серьезного подхода к переговорам с Вашингтоном.

«Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников», — сказал Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше