ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» шесть станций связи Starlink

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» шесть станций спутниковой связи Starlink и 56 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.
«Уничтожено шесть станций спутниковой связи Starlink, 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 35 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.
По его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», буксируемая гаубица Д-30 и миномет противника.
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