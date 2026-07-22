В Краснодаре из-за падения БПЛА загорелся складской комплекс

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.
«В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс», — говорится в сообщении оперштаба Кубани на платформе «Макс».
Также обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий.
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