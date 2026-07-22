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В Краснодаре из-за падения БПЛА загорелся складской комплекс

В Краснодаре и Армавире из-за атаки БПЛА произошли возгорания на предприятиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.

«В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс», — говорится в сообщении оперштаба Кубани на платформе «Макс».

Также обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий.

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