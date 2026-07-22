Ивановские десантники взяли важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка из состава группировки войск «Днепр» захватили и зачистили хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав шесть человек личного состава. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе активных наступательных действий на Ореховском направлении в Запорожской области штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение, захватив и зачистив хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Штурмовые группы 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка ликвидировали в нем шесть боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Командир отделения с позывным Комар пояснил, что задача осложнялась тем, что опорный пункт представлял собой сеть подземных катакомб с мощными перекрытиями из нескольких слоев бревен и земли, что затрудняло его поражение с воздуха. Благодаря корректировке с помощью дрона-разведчика штурмовикам удалось подойти незамеченными. Для вскрытия заглубленных входов десантники применили противотанковые мины и термобарические заряды, после чего ворвались в уцелевший коридор и зачистили его.
Как рассказал командир штурмового отделения с позывным Сеул, штурмовики подошли к трем обнаруженным в ходе воздушной разведки входам в катакомбы и последовательно подорвали их противотанковыми минами и термобарическими зарядами. После обрушения части траншей остался один коридор. «Зашли, зачистили, закрепились. Задача была выполнена», — сказал он.
Командир парашютно-десантного батальона с позывным Сокол отметил важность морального духа военнослужащих. «Основную роль играет морально-психологическое состояние каждого бойца. Это определяет 70% успеха в выполнении задач. Если боец настроен, если он знает, что рядом плечо надежного товарища, он будет идти в бой, несмотря на какие-то трудности. Личный состав, который выполняет штурмовые действия, все представляются к государственным наградам», — сказал Сокол.