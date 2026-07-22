Ивановские десантники взяли важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

Командир отделения с позывным Комар пояснил, что задача осложнялась тем, что опорный пункт представлял собой сеть подземных катакомб с мощными перекрытиями из нескольких слоев бревен и земли, что затрудняло его поражение с воздуха. Благодаря корректировке с помощью дрона-разведчика штурмовикам удалось подойти незамеченными. Для вскрытия заглубленных входов десантники применили противотанковые мины и термобарические заряды, после чего ворвались в уцелевший коридор и зачистили его.