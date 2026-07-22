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Рубио: Иран несерьёзно относится к переговорам с США

Иран несерьёзно относится к переговорам с США, это является проблемой. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио.

Иран несерьёзно относится к переговорам с США, это является проблемой. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио.

В ходе встречи министров иностранных дел АСЕАН он отметил, что США готовы сделать всё необходимое для защиты собственных интересов и интересов своих союзников.

«Проблема заключается в том, что сейчас они (Иран. — RT) не относятся к переговорам серьёзно. Если они настроены серьёзно, то и мы настроены серьёзно», — приводит слова Рубио РИА Новости.

Ранее центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» пригрозил США ответными мерами в случае ударов по ядерным объектам исламской республики.

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