При атаке БПЛА на складской комплекс на Ставрополье пострадали два человека

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Складской комплекс загорелся на окраине Невинномысска в Ставропольском крае вследствие атаки БПЛА, есть двое пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».
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