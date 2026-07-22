Попова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эпидсезон (по гриппу и ОРВИ — ред.) 2026−2027 года, безусловно, начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков. И первую волну заболеваемости мы увидим в этот период. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году», — сказала Попова.
Она уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.