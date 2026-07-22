Попова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

«Эпидсезон (по гриппу и ОРВИ — ред.) 2026−2027 года, безусловно, начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков. И первую волну заболеваемости мы увидим в этот период. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году», — сказала Попова.