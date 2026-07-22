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В Краснодаре обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома

Обломки беспилотных летательных аппаратов попали в два многоквартирных жилых дома в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Обломки беспилотных летательных аппаратов попали в два многоквартирных жилых дома в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Там отметили, что инцидент произошёл в Динском районе Краснодара. Уточняется, что в результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

В оперштабе добавили, что фрагменты БПЛА также попали в два частных дома, расположенных в станице Динской Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре включили сигнал оповещения населения из-за атаки беспилотников.

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