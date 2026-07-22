Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Логистический комплекс Wildberries в Ставропольском крае эвакуировали

Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске эвакуировали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске на Ставрополье эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, сообщает пресс-служба компании.

«Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше