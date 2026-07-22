Логистический комплекс Wildberries в Ставропольском крае эвакуировали

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске на Ставрополье эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, сообщает пресс-служба компании.
«Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
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