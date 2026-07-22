СМИ: еще одна дочь Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца через суд

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дочь актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца, последовав таким образом примеру своих братьев и сестер, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Издание Page Six со ссылкой на источник ранее сообщило, что Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. До этого еще трое детей уже сменили фамилию — дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.
«Восемнадцатилетняя (девушка — ред.) подала прошение в верховный суд округа Лос-Анджелес, требуя, чтобы ее законное имя было изменено с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли. Причина смены имени указана как “личная”, — сообщает издание.
Как отмечается в публикации, слушание по заявлению дочери Питта и Джоли назначено на 2 ноября.