СМИ: еще одна дочь Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца через суд

Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Издание Page Six со ссылкой на источник ранее сообщило, что Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. До этого еще трое детей уже сменили фамилию — дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.