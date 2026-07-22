СМИ: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Газета утверждает, что соглашение, возможно, вызовет споры среди многих законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Однако заблокировать его им будет непросто: для этого потребуется принять совместную резолюцию о неодобрении, а затем преодолеть возможное президентское вето большинством в две трети голосов в обеих палатах.