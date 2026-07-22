Позорный шаг: названа неожиданная причина отставки Сырского

«С одной стороны, то, что Сырского снимают, что он уходит с этой должности перед нашим продвижением на славянском направлении — для него это вроде бы и хорошо, потому что он не станет “могильщиком” обороны ВСУ на последних двух крупных городах Новороссии. Ведь мы гарантированно возьмём и Краматорск, и Славянск — темпы у нас достаточно хорошие, учитывая все условия. Поэтому с одной стороны, он не будет “могильщиком”, и на него уже не повесят всех собак за сдачу Новороссии, хотя, в принципе, ему можно припомнить неудачно организованную оборону других городов-крепостей», — заявил Гагин.