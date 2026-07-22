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Позорный шаг: названа неожиданная причина отставки Сырского

Александра Сырского сменил Михаила Драпатый на посту главкома ВСУ. Военный аналитик Гагин объяснил aif.ru, кого сделают виноватым за потерю Донбасса. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Отставка с поста главкома ВСУ может сыграть на руку Александру Сырскому, так как обвинять в потере Донбасса будут уже его преемника. Мнением об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru поделился военно-политический аналитик Ян Гагин.

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый официально сменил Александра Сырского на посту главкома украинской армии. По данным источников, в списке претендентов фигурировали как минимум 11 фамилий.

«С одной стороны, то, что Сырского снимают, что он уходит с этой должности перед нашим продвижением на славянском направлении — для него это вроде бы и хорошо, потому что он не станет “могильщиком” обороны ВСУ на последних двух крупных городах Новороссии. Ведь мы гарантированно возьмём и Краматорск, и Славянск — темпы у нас достаточно хорошие, учитывая все условия. Поэтому с одной стороны, он не будет “могильщиком”, и на него уже не повесят всех собак за сдачу Новороссии, хотя, в принципе, ему можно припомнить неудачно организованную оборону других городов-крепостей», — заявил Гагин.

По мнению Гагина, генерал Сырский становится «жертвой», принесённой в рамках внутреннего конфликта между Владимиром Зеленским, экс-министром обороны Михаилом Федоровым и украинским олигархатом.

«Его приносят в жертву в этом конфликте между Зеленским и Фёдоровым. Вернее, между Зеленским, Фёдоровым и хозяевами Фёдорова, потому что за ним стоит украинский олигархат, который, собственно, его и привлекал. Фёдорова называют новатором в плане информационных технологий, беспилотных систем и так далее, но понятно, что он добился этого благодаря тому, что размещал заказы Минобороны так, чтобы их получали прежде всего его коллеги и покровители. Там всё завязано на деньгах», — резюмировал Гагин.

Так на отставку Сырского можно взглянуть с двух сторон: с одной стороны, она избавляет его от ответственности за неизбежное падение Краматорска и Славянска, а с другой — превращает в разменную монету в борьбе элит.

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