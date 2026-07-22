Авиаперевозки пассажиров между Россией и КНР в январе-мае выросли на 48%

Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.