Рогозин высмеял нового главкома ВСУ Михаила Драпатого

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. Позднее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск МВД РФ. В базе данных значится, что его разыскивают по уголовному делу.