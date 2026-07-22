Рогозин высмеял нового главкома ВСУ Михаила Драпатого

«Драпатый от слова “драпать”?» — пишет он в своём Telegram-канале.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. Позднее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск МВД РФ. В базе данных значится, что его разыскивают по уголовному делу.
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