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Рогозин высмеял нового главкома ВСУ Михаила Драпатого

Сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин высмеял фамилию нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

Источник: Life.ru

«Драпатый от слова “драпать”?» — пишет он в своём Telegram-канале.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. Позднее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск МВД РФ. В базе данных значится, что его разыскивают по уголовному делу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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