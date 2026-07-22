На Ставрополье из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, есть пострадавшие

Пожар возник на территории складского комплекса в Ставропольском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Он отметил в своём канале на платформе MAX, что загоревшийся складской комплекс находится на окраине Невинномысска.
«По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет», — написал Владимиров.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили о попадании обломков беспилотников в два многоквартирных дома в Краснодаре.
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