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На Ставрополье из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, есть пострадавшие

Пожар возник на территории складского комплекса в Ставропольском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Пожар возник на территории складского комплекса в Ставропольском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Он отметил в своём канале на платформе MAX, что загоревшийся складской комплекс находится на окраине Невинномысска.

«По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет», — написал Владимиров.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили о попадании обломков беспилотников в два многоквартирных дома в Краснодаре.

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