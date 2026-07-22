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В ЕС отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ

Кошкович: смена Сырского на Драпатого говорит о хаосе на Украине.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о хаосе на Украине, заявил директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Эта смена руководства, вероятно, ничего особо не изменит. Политический хаос — вот что интереснее…» — написал он в соцсети X.

При этом эксперт предупредил, что сторонники продолжения войны продолжают набирать силу.

Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.

О том, что вопрос об отставке Сырского уже решен, писала газета The Guardian. При этом отмечалось, что преемником должен стать человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима.

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

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