Специалист Романова: иногда за оставшуюся часть отпуска можно получить деньги

«И в таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать. Следить за своим психическим и физическим благополучием критически важно. И это одновременная задача как самого сотрудника, так и его руководителя по эффективному управлению календарём и нагрузкой», — подчеркнула собеседница RT.