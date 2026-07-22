Специалист Романова: иногда за оставшуюся часть отпуска можно получить деньги

По Трудовому законодательству (ст. 126 ТК России) заменить базовый ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней денежной компенсацией без увольнения нельзя. Забрать деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает эти 28 дней.
Например, как объяснила в беседе с RT Валентина Романова, HR-директор Level Group, если сотруднику положены дополнительные дни за ненормированный рабочий день или особые условия труда.
Во всех остальных случаях закон обязывает использовать эти дни по их прямому назначению, добавила эксперт.
«И в таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать. Следить за своим психическим и физическим благополучием критически важно. И это одновременная задача как самого сотрудника, так и его руководителя по эффективному управлению календарём и нагрузкой», — подчеркнула собеседница RT.
Отдых тоже нужно обязательно планировать, чтобы вовремя перезагружаться, не допускать выгорания и сохранять продуктивность, заключила она.
Ранее россиянам объяснили, что в случае рождения ребёнка работнику положен отпуск за свой счёт.