США считают взимание платы в Ормузе опасным прецедентом для других частей света

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что в случае взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив аналогичная ситуация может сложиться в других частях света. Такую позицию он изложил во время выступления на встрече глав МИД стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
Согласно изложенной госсекретарем версии, Иран «требует права контролировать судоходство в Ормузском проливе, которого у него нет ни по одному из законных механизмов». По мнению Рубио, таким образом «может быть создан прецедент, когда одно государство решает установить контроль над международным морским путем, взимает плату за проход и стреляет по судам в случае отказа платить».
«Если мы создадим столь опасный прецедент, это может повториться в других частях света, в том числе в этом регионе», — утверждал госсекретарь США. По его мнению, «на кону основополагающие принципы свободы судоходства и в случае возникновения угрозы аналогичным рискам может подвергнуться мировая экономика и правила, которым подчиняется последние 150 лет международная торговля».
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с Соединенными Штатами меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне. 14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана.