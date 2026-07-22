США считают взимание платы в Ормузе опасным прецедентом для других частей света

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с Соединенными Штатами меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне. 14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана.