Операторы дронов «Запада» уничтожили орудия ВСУ на краснолиманском направлении

Там рассказали, что в ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении военнослужащие группировки вскрыли замаскированные в лесном массиве огневые позиции артиллерии ВСУ. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения вражеских орудий было принято решение об огневом воздействии.