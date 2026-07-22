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Операторы дронов «Запада» уничтожили орудия ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие вскрыли позиции противника во время разведки.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерийских орудий подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что в ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении военнослужащие группировки вскрыли замаскированные в лесном массиве огневые позиции артиллерии ВСУ. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения вражеских орудий было принято решение об огневом воздействии.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск “Запад”. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по артиллерийским орудиям боевиков ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии на краснолиманском направлении, указали в военном ведомстве.

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